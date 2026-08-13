Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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13.08.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet am Donnerstagvormittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Comet. Zuletzt ging es für das Comet-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 371,20 CHF.
Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 371,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'421 Punkten liegt. Bei 375,40 CHF erreichte die Comet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 375,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'073 Comet-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 17,91 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Comet-Aktie 55,01 Prozent sinken.
Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,70 CHF ausgeschüttet werden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 09.03.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,47 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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