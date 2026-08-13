Comet Aktie News: Comet am Donnerstagnachmittag freundlich

Um 16:28 Uhr stieg die Comet-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 3,8 Prozent auf 383,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'472 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die Comet-Aktie bis auf 383,00 CHF. Bei 375,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 15'416 Comet-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 18,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 167,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 56,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 CHF.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Comet Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,47 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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