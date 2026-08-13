Comet Aktie News: Comet steigt am Mittag

Die Comet-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,4 Prozent auf 377,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'446 Punkten liegt. Die Comet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 378,60 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 375,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'890 Comet-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 19,69 Prozent Plus fehlen der Comet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 167,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Comet-Aktie derzeit noch 55,80 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 CHF aus.

Comet wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,47 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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