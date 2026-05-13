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13.05.2026 09:29:00

Comet Aktie News: Comet am Vormittag höher

Comet Aktie News: Comet am Vormittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Comet. Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Plus bei 333,40 CHF.

Comet
332.58 CHF 1.02%
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,6 Prozent auf 333,40 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 18'637 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Comet-Aktie bei 335,00 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 326,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'857 Comet-Aktien umgesetzt.

Bei 352,20 CHF markierte der Titel am 08.05.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 5,64 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,91 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Comet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,61 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Comet 0,500 CHF aus.

Die Vorlage der Q2 2026-Finanzergebnisse wird am 31.07.2026 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2027 rechnen Experten am 05.08.2027.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 6,20 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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