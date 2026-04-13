Comet Aktie News: Comet am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Comet-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 277,80 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 18'347 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Comet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 277,40 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 279,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'916 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 27.01.2026 auf bis zu 308,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Comet-Aktie mit einem Kursplus von 10,94 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 167,00 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,88 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Comet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,64 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Comet 0,500 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2026 dürfte Comet am 31.07.2026 präsentieren. Comet dürfte die Q2 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 6,24 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Comet-Aktie

Comet-Aktie tiefer: Zwei neue Kandidaten für den VR

Comet-Aktie tiefrot: Kräftiger Gewinneinbruch vermeldet - Optimistischer Ausblick

VAT-Aktie springt zweistellig hoch: Nachfrage in Q4 2025 deutlich angezogen