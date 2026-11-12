Comet Aktie News: Comet am Nachmittag mit roter Tendenz

Die Comet-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 312,80 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 21'274 Punkten liegt. In der Spitze fiel die Comet-Aktie bis auf 310,80 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 311,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12'780 Comet-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 44,57 Prozent über dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Mit Abgaben von 44,28 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 CHF.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Comet Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Am 09.03.2028 wird Comet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 9,20 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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