Comet Aktie News: Comet am Donnerstagmittag stärker

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 320,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'352 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Comet-Aktie bei 322,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 311,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'176 Comet-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Bei 174,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Comet-Aktie 84,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 CHF. Im Vorjahr erhielten Comet-Aktionäre 0,500 CHF je Wertpapier.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Comet Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,20 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Comet-Aktie

ams-OSRAM, INFICON und Co. im Fokus: Schweizer Tech-Aktien erneut schwach - Apple patzt

KI-Sorgen nach schwachen US-Zahlen belasten Tech-Werte: Aktien von ABB, Logitech & Co. mit Verlusten

Comet-Aktie springt an: Konzern hebt nach Q3 Prognose für das Gesamtjahr an