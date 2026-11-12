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12.11.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet am Donnerstagmittag stärker
Die Aktie von Comet gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im SIX SX-Handel gewannen die Comet-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.
Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,1 Prozent auf 320,80 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 21'352 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Comet-Aktie bei 322,00 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 311,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 4'176 Comet-Aktien umgesetzt.
Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 40,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Bei 174,30 CHF fiel das Papier am 21.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Comet-Aktie 84,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,15 CHF. Im Vorjahr erhielten Comet-Aktionäre 0,500 CHF je Wertpapier.
Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Comet Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,20 CHF je Comet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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Comet am 12.11.2026
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