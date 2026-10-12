Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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12.10.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet am Montagvormittag mit Einbussen
Die Aktie von Comet gehört am Montagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Comet-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 353,60 CHF abwärts.
Die Comet-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 353,60 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'634 Punkten liegt. Bei 353,60 CHF markierte die Comet-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 355,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 369 Stück.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 21,80 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 174,30 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 102,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 CHF ausgeschüttet werden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Comet-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Experten gehen davon aus, dass Comet im Jahr 2026 7,70 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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