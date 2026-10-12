Comet Aktie News: Comet am Montagnachmittag mit roter Tendenz

Die Comet-Aktie gab im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 351,60 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'668 Punkten notiert. Zwischenzeitlich weitete die Comet-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 349,80 CHF aus. Bei 355,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Comet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 2'750 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 452,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). 28,61 Prozent Plus fehlen der Comet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (174,30 CHF). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,43 Prozent.

Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,78 CHF ausgeschüttet werden.

Die Comet-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Comet im Jahr 2026 7,70 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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