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12.10.2026 12:29:00

Comet Aktie News: Comet am Mittag mit grünen Vorzeichen

Comet Aktie News: Comet am Mittag mit grünen Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Comet. Zuletzt ging es für das Comet-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 354,80 CHF.

Comet
352.67 CHF 0.66%
Kaufen Verkaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 0,2 Prozent auf 354,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'579 Punkten steht. In der Spitze gewann die Comet-Aktie bis auf 355,80 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 355,00 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 1'883 Comet-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 27,45 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,87 Prozent.

Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 CHF je Aktie ausschütten.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 vorlegen. Am 09.03.2028 wird Comet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,70 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’977.85 13.93 SA2BCU
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