Comet Aktie News: Comet am Vormittag fester

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 363,40 CHF zu. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'466 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Comet-Aktie bei 365,00 CHF. Bei 361,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 3'371 Comet-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 167,00 CHF. Mit Abgaben von 54,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Comet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,70 CHF.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Comet veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,47 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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