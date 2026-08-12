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12.08.2026 16:29:00

Comet Aktie News: Comet am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Comet Aktie News: Comet am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von Comet zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Comet nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 3,1 Prozent auf 370,00 CHF.

Comet
369.92 CHF 3.08%
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Das Papier von Comet konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 3,1 Prozent auf 370,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'386 Punkten notiert. Die Comet-Aktie zog in der Spitze bis auf 371,80 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 361,20 CHF. Zuletzt wechselten 21'225 Comet-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 452,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 18,18 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 167,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,86 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 CHF.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Veröffentlichung der Comet-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 7,47 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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