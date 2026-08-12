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12.08.2026 12:29:00

Comet Aktie News: Anleger schicken Comet am Mittag ins Plus

Comet Aktie News: Anleger schicken Comet am Mittag ins Plus

Die Aktie von Comet gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Comet legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,1 Prozent auf 366,20 CHF.

Comet
369.92 CHF 3.08%
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Die Comet-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 366,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'408 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Comet-Aktie bei 366,20 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 361,20 CHF. Zuletzt wechselten 12'218 Comet-Aktien den Besitzer.

Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 452,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Comet-Aktie somit 19,02 Prozent niedriger. Am 03.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 167,00 CHF. Abschläge von 54,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,70 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,47 CHF je Comet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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