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11.11.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet am Mittwochnachmittag gefragt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Comet. Die Comet-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 4,6 Prozent auf 317,40 CHF.
Die Comet-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,6 Prozent auf 317,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'156 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Comet-Aktie bei 320,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 314,00 CHF. Zuletzt wechselten 15'288 Comet-Aktien den Besitzer.
Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 42,47 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 174,30 CHF ab. Mit einem Abschlag von mindestens 45,09 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 2,15 CHF belaufen.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Comet am 05.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,20 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Comet am 11.11.2026
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