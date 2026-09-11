Comet Aktie News: Anleger greifen bei Comet am Vormittag zu

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 342,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 19'463 Punkten notiert. Die Comet-Aktie legte bis auf 342,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 340,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 107 Comet-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 24,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 174,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Comet-Aktie 49,06 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Comet-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,500 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,79 CHF.

Am 11.03.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Comet veröffentlicht werden. Comet dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,72 CHF je Aktie in den Comet-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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