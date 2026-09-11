Comet Aktie News: Comet tendiert am Freitagnachmittag auf rotem Terrain

Die Comet-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 339,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'483 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Comet-Aktie bis auf 338,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 340,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 2'003 Comet-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 452,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Comet-Aktie mit einem Kursplus von 33,16 Prozent wieder erreichen. Bei 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 94,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,79 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Die Veröffentlichung der Comet-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,72 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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