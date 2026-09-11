Comet Aktie News: Comet verzeichnet am Freitagmittag kaum Ausschläge

Bei der Comet-Aktie liess sich um 12:28 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 340,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im SPI, der zurzeit bei 19'519 Punkten liegt. Die Comet-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 344,20 CHF aus. Das Tagestief markierte die Comet-Aktie bei 338,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 340,00 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 446 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 24,68 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 174,30 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 48,83 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten gehen davon aus, dass Comet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Comet 0,500 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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