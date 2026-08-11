Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
11.08.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet am Vormittag nahe Vortagesniveau
Die Aktie von Comet hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Comet-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 357,80 CHF.
Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Comet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 357,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'610 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Comet-Aktie bei 357,80 CHF. Die Comet-Aktie gab in der Spitze bis auf 353,80 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 353,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 273 Comet-Aktien umgesetzt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 20,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 167,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Comet-Aktie derzeit noch 53,33 Prozent Luft nach unten.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 CHF.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,47 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Comet-Aktie
Comet-Aktie in Grün: Halbleiterboom beflügelt zum Halbjahr
Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an
Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Comet Holding AG
|
12:29
|Comet Aktie News: Comet macht am Mittag Boden gut (finanzen.ch)
|
09:29
|Comet Aktie News: Comet am Vormittag nahe Vortagesniveau (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Comet Aktie News: Comet tendiert am Montagnachmittag fester (finanzen.ch)
|
10.08.26
|SPI-Wert Comet-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Comet-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Handel in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
|
04.08.26
|Freundlicher Handel: SPI bewegt sich zum Start des Dienstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
03.08.26
|SIX-Handel: SPI verbucht zum Handelsende Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu Comet Holding AG
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI nach neuem Rekord auf Richtungssuche -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am zweiten Handelstag der Woche ohne klare Richtung. Der deutsche Aktienmarkt verbucht unterdessen Gewinne. Die US-Börsen dürften zulegen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.