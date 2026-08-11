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11.08.2026 09:29:00

Comet Aktie News: Comet am Vormittag nahe Vortagesniveau

Comet Aktie News: Comet am Vormittag nahe Vortagesniveau

Die Aktie von Comet hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Comet-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 357,80 CHF.

Comet
357.29 CHF -0.05%
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Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich um 09:28 Uhr die Comet-Aktie. Der Anteilsschein notierte via SIX SX bei 357,80 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SPI, der aktuell bei 20'610 Punkten steht. Den Tageshöchststand markierte die Comet-Aktie bei 357,80 CHF. Die Comet-Aktie gab in der Spitze bis auf 353,80 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 353,80 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 273 Comet-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 20,88 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 167,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Comet-Aktie derzeit noch 53,33 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,70 CHF.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,47 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’520.45 13.94 SLWB8U
Short 16’124.65 8.82 S03BFU
SMI-Kurs: 14’642.91 11.08.2026 15:04:38
Long 14’010.74 19.51 SYBQ3U
Long 13’707.52 13.94 SPB50U
Long 13’126.95 8.98 SKBOPU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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