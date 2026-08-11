Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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11.08.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet am Nachmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Comet. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,7 Prozent auf 360,20 CHF zu.
Im SIX SX-Handel gewannen die Comet-Papiere um 16:28 Uhr 0,7 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'571 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die Comet-Aktie bis auf 362,60 CHF. Bei 353,80 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 4'939 Stück.
Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,54 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (167,00 CHF). Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 115,69 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 CHF. Im Vorjahr erhielten Comet-Aktionäre 0,500 CHF je Wertpapier.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,47 CHF je Aktie in den Comet-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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