Comet Aktie News: Comet macht am Mittag Boden gut

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 359,00 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SPI, der derzeit bei 20'535 Punkten notiert. Die Comet-Aktie legte bis auf 360,60 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 353,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 1'401 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 25,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Comet-Aktie. Am 03.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 167,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 53,48 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 CHF. Im Vorjahr erhielten Comet-Aktionäre 0,500 CHF je Wertpapier.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Comet einen Gewinn von 7,47 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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