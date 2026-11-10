Comet Aktie News: Comet tendiert am Dienstagvormittag nordwärts

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 303,60 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 21'158 Punkten liegt. Der Kurs der Comet-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 303,60 CHF zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 301,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'055 Comet-Aktien.

Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 452,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Comet-Aktie mit einem Kursplus von 48,95 Prozent wieder erreichen. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 174,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,59 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,500 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,15 CHF je Comet-Aktie.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Comet Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 9,20 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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