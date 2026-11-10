Comet Aktie News: Comet zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Um 16:28 Uhr sprang die Comet-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 3,0 Prozent auf 307,60 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'142 Punkten steht. In der Spitze legte die Comet-Aktie bis auf 309,00 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 301,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 13'955 Comet-Aktien.

Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF an. Gewinne von 47,01 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 174,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Comet-Aktie derzeit noch 43,34 Prozent Luft nach unten.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,500 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 CHF.

Voraussichtlich am 05.03.2027 dürfte Comet Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 09.03.2028 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,20 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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