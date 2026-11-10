Comet Aktie News: Comet gewinnt am Mittag an Fahrt

Um 12:28 Uhr wies die Comet-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 305,60 CHF nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 21'172 Punkten steht. In der Spitze legte die Comet-Aktie bis auf 308,40 CHF zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 301,80 CHF. Bisher wurden via SIX SX 9'860 Comet-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Comet-Aktie somit 32,42 Prozent niedriger. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 174,30 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Abschläge von 42,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Comet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,15 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Comet am 05.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Comet-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 9,20 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Comet-Aktie

ams-OSRAM, INFICON und Co. im Fokus: Schweizer Tech-Aktien erneut schwach - Apple patzt

KI-Sorgen nach schwachen US-Zahlen belasten Tech-Werte: Aktien von ABB, Logitech & Co. mit Verlusten

Comet-Aktie springt an: Konzern hebt nach Q3 Prognose für das Gesamtjahr an