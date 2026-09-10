Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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10.09.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet präsentiert sich am Donnerstagvormittag stärker
Die Aktie von Comet gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 350,00 CHF zu.
Um 09:28 Uhr ging es für das Comet-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,3 Prozent auf 350,00 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 19'553 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die Comet-Aktie bei 351,00 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 350,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 130 Comet-Aktien den Besitzer.
Bei 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,20 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Abschläge von 50,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,79 CHF ausgeschüttet werden.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Comet möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 7,72 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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