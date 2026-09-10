Comet Aktie News: Comet verbilligt sich am Donnerstagnachmittag

Die Comet-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,6 Prozent auf 339,80 CHF ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'435 Punkten liegt. Die Comet-Aktie sank bis auf 338,60 CHF. Bei 350,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 6'005 Comet-Aktien den Besitzer.

Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 33,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie. Bei einem Wert von 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Comet-Aktie 48,71 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Comet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,79 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Comet 0,500 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 09.03.2028.

Experten taxieren den Comet-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,72 CHF je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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