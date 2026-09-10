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10.09.2026 12:29:00

Comet Aktie News: Comet am Mittag mit Kursplus

Comet Aktie News: Comet am Mittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Comet. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,2 Prozent auf 353,20 CHF zu.

Comet
340.49 CHF -0.44%
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Das Papier von Comet legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,2 Prozent auf 353,20 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 19'506 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Comet-Aktie bei 356,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 350,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 2'437 Comet-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Comet-Aktie derzeit noch 28,03 Prozent Luft nach oben. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 174,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 50,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Comet einen Gewinn von 7,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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