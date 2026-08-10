Comet Aktie News: Comet präsentiert sich am Montagvormittag fester

Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 369,00 CHF zu. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'537 Punkten liegt. In der Spitze gewann die Comet-Aktie bis auf 370,00 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 365,80 CHF. Zuletzt wechselten 602 Comet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Comet-Aktie 22,55 Prozent zulegen. Bei 167,00 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Comet-Aktie derzeit noch 54,74 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,70 CHF, nach 0,500 CHF im Jahr 2025.

Voraussichtlich am 11.03.2027 dürfte Comet Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Comet-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,47 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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