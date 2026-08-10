Comet Aktie News: Comet tendiert am Montagnachmittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Comet-Papiere um 16:28 Uhr 0,1 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'505 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die Comet-Aktie bis auf 371,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 365,80 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 5'766 Comet-Aktien den Besitzer.

Bei 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 24,16 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 167,00 CHF ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 54,15 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,70 CHF. Im Vorjahr hatte Comet 0,500 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,47 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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