Comet Aktie News: Comet tendiert am Mittag fester

Die Aktie notierte um 12:28 Uhr mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 367,00 CHF zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'540 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Comet-Aktie bis auf 371,00 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 365,80 CHF. Bisher wurden heute 1'892 Comet-Aktien gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Comet-Aktie mit einem Kursplus von 23,22 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.09.2025 bei 167,00 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Comet-Aktie 54,50 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2025 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,70 CHF aus.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,47 CHF je Comet-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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