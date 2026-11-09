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09.11.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet am Nachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Comet. Zuletzt fiel die Comet-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 297,40 CHF ab.
Das Papier von Comet gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 297,40 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 20'992 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Comet-Aktie ging bis auf 282,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 288,60 CHF. Von der Comet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22'214 Stück gehandelt.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 52,05 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (174,30 CHF). Abschläge von 41,39 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,15 CHF aus.
Am 05.03.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 09.03.2028 wird Comet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 9,20 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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