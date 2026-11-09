Comet Aktie News: Comet am Mittag mit Verlusten

Um 12:28 Uhr ging es für die Comet-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,6 Prozent auf 290,20 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'933 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Comet-Aktie bisher bei 282,40 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 288,60 CHF. Von der Comet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 16'574 Stück gehandelt.

Am 22.06.2026 markierte das Papier bei 452,20 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,82 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Comet-Aktie 39,94 Prozent sinken.

Für Comet-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 2,15 CHF ausgeschüttet werden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 05.03.2027 erwartet. Die Veröffentlichung der Comet-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 09.03.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 9,20 CHF je Comet-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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