Comet Aktie News: Comet am Nachmittag im Minusbereich

Das Papier von Comet gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,3 Prozent auf 350,40 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'557 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Comet-Aktie bisher bei 349,40 CHF. Bei 361,40 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via SIX SX 4'276 Comet-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 29,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 174,30 CHF. Dieser Wert wurde am 21.11.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,26 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,78 CHF je Aktie ausschütten.

Comet wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Comet einen Gewinn von 7,70 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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