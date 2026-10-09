Comet Aktie News: Comet am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Das Papier von Comet konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 355,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'506 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Comet-Aktie bisher bei 361,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 361,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'171 Comet-Aktien.

Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 21,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 104,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 CHF. Im Vorjahr hatte Comet 0,500 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Am 09.03.2028 wird Comet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,70 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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