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09.10.2026 12:29:00

Comet Aktie News: Comet am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Comet Aktie News: Comet am Freitagmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Comet gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Comet-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 355,60 CHF zu.

Comet
350.37 CHF -0.38%
Kaufen Verkaufen

Das Papier von Comet konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 355,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 19'506 Punkten steht. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Comet-Aktie bisher bei 361,40 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 361,40 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1'171 Comet-Aktien.

Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 21,36 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 104,02 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 CHF. Im Vorjahr hatte Comet 0,500 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Am 09.03.2028 wird Comet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,70 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’326.39 19.76 SWB2VU
Short 14’624.41 13.92 SJBE8U
Short 15’169.70 8.94 S8UB1U
SMI-Kurs: 13’787.40 09.10.2026 17:30:13
Long 13’188.46 18.94 SYBDXU
Long 12’923.68 13.92 S4KBXU
Long 12’361.76 8.86 STABXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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