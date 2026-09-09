Comet Aktie News: Comet am Mittwochvormittag mit Abschlägen

Um 09:28 Uhr rutschte die Comet-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 350,60 CHF ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'735 Punkten realisiert. Die Comet-Aktie gab in der Spitze bis auf 350,60 CHF nach. Bei 352,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 279 Comet-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.06.2026 bei 452,20 CHF. Gewinne von 28,98 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 21.11.2025 (174,30 CHF). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Comet-Aktie derzeit noch 50,29 Prozent Luft nach unten.

Comet-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,500 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.

Comet wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 09.03.2028.

Den erwarteten Gewinn je Comet-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,72 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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