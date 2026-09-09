Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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09.09.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet am Mittag schwächer
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Comet. Die Comet-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 344,00 CHF.
Um 12:28 Uhr ging es für die Comet-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 344,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'674 Punkten realisiert. Die Comet-Aktie gab in der Spitze bis auf 343,20 CHF nach. Bei 352,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 1'016 Stück.
Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 174,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,33 Prozent.
Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 CHF aus.
Comet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 7,72 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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