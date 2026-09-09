Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’901 -1.1%  SPI 19’634 -1.1%  Dow 52’786 -1.2%  DAX 25’645 -1.4%  Euro 0.9414 0.0%  EStoxx50 6’305 -1.7%  Gold 4’395 0.9%  Bitcoin 64’081 1.0%  Dollar 0.8093 0.0%  Öl 100.7 2.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Novartis1200526UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag
AUTO1-Aktie mit Kurseinbruch: Finanzvorstand verlässt Unternehmen
Aktie schwächelt: Booking verliert vor Gericht im Streit um eTraveli-Übernahme
Avolta-Aktie im Minus: Verträge an vier mexikanischen Flughäfen verlängert - Test von Zahlungen mit Stablecoins am Flughafen Zürich
SHL-Aktie: Verlust im Halbjahr etwas eingegrenzt
Suche...
ETF Sparplan

Comet Aktie 36082699 / CH0360826991

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

09.09.2026 12:29:00

Comet Aktie News: Comet am Mittag schwächer

Comet Aktie News: Comet am Mittag schwächer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Comet. Die Comet-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,3 Prozent auf 344,00 CHF.

Comet
342.58 CHF -2.04%
Kaufen Verkaufen

Um 12:28 Uhr ging es für die Comet-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 2,3 Prozent auf 344,00 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'674 Punkten realisiert. Die Comet-Aktie gab in der Spitze bis auf 343,20 CHF nach. Bei 352,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 1'016 Stück.

Am 22.06.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 452,20 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Comet-Aktie. Am 21.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 174,30 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,33 Prozent.

Zuletzt erhielten Comet-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,79 CHF aus.

Comet dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 11.03.2027 präsentieren. Schätzungsweise am 09.03.2028 dürfte Comet die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 7,72 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Comet-Aktie

Comet-Aktie in Grün: Halbleiterboom beflügelt zum Halbjahr

Comet-Aktie unter Druck: Berufungsgericht ordnet neuen Prozess gegen XP Power an

Nach heftiger Korrektur vom Vortag: Aktien von VAT, ams-OSRAM und Comet uneins

In eigener Sache

Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga

Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Comet Holding AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten