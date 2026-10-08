Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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08.10.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet am Vormittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Comet gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die Comet-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 353,20 CHF ab.
Die Comet-Aktie notierte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 2,1 Prozent auf 353,20 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'360 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Comet-Aktie bei 350,00 CHF. Bei 357,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 942 Stück.
Bei einem Wert von 452,20 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.06.2026). Gewinne von 28,03 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 21.11.2025 auf bis zu 174,30 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 50,65 Prozent würde die Comet-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,80 CHF je Aktie ausschütten.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Comet wird am 11.03.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Comet im Jahr 2026 7,69 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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