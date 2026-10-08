Comet Aktie News: Comet gibt am Nachmittag nach

Die Comet-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,9 Prozent auf 354,00 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'436 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Comet-Aktie bis auf 350,00 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 357,00 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'047 Comet-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 27,74 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 174,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 50,76 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Comet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,80 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Comet im Jahr 2026 7,69 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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