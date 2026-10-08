Comet Aktie News: Comet am Donnerstagmittag in Rot

Die Comet-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 1,6 Prozent auf 355,00 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'381 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Comet-Aktie bisher bei 350,00 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 357,00 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2'706 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 452,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 22.06.2026 erreicht. 27,38 Prozent Plus fehlen der Comet-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2025 bei 174,30 CHF. Mit Abgaben von 50,90 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für Comet-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,500 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,80 CHF belaufen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Comet möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Comet im Jahr 2026 7,69 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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