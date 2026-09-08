Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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08.09.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Anleger schicken Comet am Vormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Comet. Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 2,0 Prozent im Minus bei 346,40 CHF.
Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 2,0 Prozent im Minus bei 346,40 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 19'911 Punkten liegt. Die Comet-Aktie sank bis auf 346,40 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 352,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 429 Comet-Aktien umgesetzt.
Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 30,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 21.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 174,30 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Comet-Aktie derzeit noch 49,68 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 vorlegen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Comet möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 7,72 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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