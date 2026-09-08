Comet Aktie News: Comet am Dienstagnachmittag mit Kurseinbussen

Das Papier von Comet gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 348,00 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der bislang bei 19'839 Punkten steht. In der Spitze fiel die Comet-Aktie bis auf 345,80 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 352,40 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 3'073 Comet-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Comet-Aktie mit einem Kursplus von 29,94 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 174,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 49,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,79 CHF. Im Vorjahr hatte Comet 0,500 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 11.03.2027 terminiert. Am 09.03.2028 wird Comet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Comet einen Gewinn von 7,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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