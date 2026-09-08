Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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08.09.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von Comet
Die Aktie von Comet gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Comet-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,4 Prozent auf 348,60 CHF.
Der Comet-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,4 Prozent auf 348,60 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'885 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Comet-Aktie bis auf 345,80 CHF ein. Bei 352,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 1'379 Comet-Aktien.
Am 22.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 452,20 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 29,72 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein am 21.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Comet-Aktie derzeit noch 50,00 Prozent Luft nach unten.
Nachdem im Jahr 2025 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,79 CHF aus.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Comet wird am 11.03.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Comet-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,72 CHF je Comet-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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