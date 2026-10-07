Comet Aktie News: Comet am Mittwochvormittag mit Verlusten

Der Comet-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 09:28 Uhr verlor das Papier 3,4 Prozent auf 362,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'529 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Comet-Aktie bei 362,60 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 368,20 CHF. Von der Comet-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 768 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 452,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 24,71 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2025 Kursverluste bis auf 174,30 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 51,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,80 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Comet einen Gewinn von 7,72 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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