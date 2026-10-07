Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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07.10.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet tendiert am Mittwochnachmittag schwächer
Die Aktie von Comet gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Comet-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 4,6 Prozent auf 357,80 CHF.
Die Comet-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 4,6 Prozent auf 357,80 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der aktuell bei 19'504 Punkten steht. Die Comet-Aktie gab in der Spitze bis auf 354,00 CHF nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 368,20 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 14'235 Comet-Aktien umgesetzt.
Am 22.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF an. Mit einem Zuwachs von 26,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 174,30 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (21.11.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 51,29 Prozent.
Experten gehen davon aus, dass Comet-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,80 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Comet 0,500 CHF aus.
Die Comet-Bilanz für Q4 2026 wird am 11.03.2027 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 09.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,72 CHF je Aktie in den Comet-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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Comet am 07.10.2026
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