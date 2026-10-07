Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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07.10.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Anleger trennen sich am Mittag vermehrt von Comet
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Comet. Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 4,3 Prozent im Minus bei 359,20 CHF.
Die Comet-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 4,3 Prozent auf 359,20 CHF abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SPI, der im Moment bei 19'517 Punkten realisiert. Das bisherige Tagestief markierte Comet-Aktie bei 359,00 CHF. Bei 368,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 8'999 Comet-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 22.06.2026 auf bis zu 452,20 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Comet-Aktie liegt somit 20,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 21.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 174,30 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 51,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nachdem Comet seine Aktionäre 2025 mit 0,500 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,80 CHF je Aktie ausschütten.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 11.03.2027 erwartet. Am 09.03.2028 wird Comet schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Comet-Gewinn in Höhe von 7,72 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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