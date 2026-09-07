Comet Aktie News: Comet am Montagvormittag mit grünen Vorzeichen

Die Comet-Aktie konnte um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,2 Prozent auf 350,60 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SPI, der bei 20'006 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Comet-Aktie zog in der Spitze bis auf 352,80 CHF an. Bei 345,60 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 977 Comet-Aktien umgesetzt.

Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,98 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 06.09.2025 (174,00 CHF). Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 50,37 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Comet-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,79 CHF belaufen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 11.03.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Comet möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Comet-Gewinn in Höhe von 7,72 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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