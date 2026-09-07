Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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07.09.2026 16:29:00
Comet Aktie News: Comet präsentiert sich am Montagnachmittag stärker
Die Aktie von Comet gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Comet legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 2,4 Prozent auf 351,60 CHF.
Die Comet-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,4 Prozent auf 351,60 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SPI, der im Moment bei 20'098 Punkten tendiert. Bei 352,80 CHF erreichte die Comet-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 345,60 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Comet-Aktien beläuft sich auf 6'481 Stück.
Bei 452,20 CHF markierte der Titel am 22.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 28,61 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 06.09.2025 Kursverluste bis auf 174,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 50,51 Prozent.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,79 CHF, nach 0,500 CHF im Jahr 2025.
Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 11.03.2027 veröffentlicht. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,72 CHF je Aktie in den Comet-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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