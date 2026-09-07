Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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07.09.2026 12:29:00
Comet Aktie News: Comet tendiert am Mittag fester
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Comet. Die Comet-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 345,40 CHF.
Die Comet-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 345,40 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SPI, der aktuell bei 20'063 Punkten steht. Bei 352,80 CHF markierte die Comet-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 345,60 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 3'423 Comet-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Am 22.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 452,20 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 30,92 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 06.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 174,00 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 49,62 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nach 0,500 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,79 CHF je Comet-Aktie.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Comet wird am 11.03.2027 gerechnet. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Comet möglicherweise am 09.03.2028 präsentieren.
In der Comet-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,72 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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