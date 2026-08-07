Comet Aktie 36082699 / CH0360826991
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07.08.2026 09:29:00
Comet Aktie News: Comet am Freitagvormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Comet. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 360,60 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Comet-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 360,60 CHF ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 20'502 Punkten notiert. Die Comet-Aktie gab in der Spitze bis auf 360,60 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 364,20 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 376 Comet-Aktien.
Am 22.06.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 452,20 CHF. Derzeit notiert die Comet-Aktie damit 20,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 167,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Comet-Aktie 53,69 Prozent sinken.
Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,500 CHF an Comet-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,70 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Comet rechnen Experten am 09.03.2028.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,42 CHF je Comet-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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