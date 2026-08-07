Comet Aktie News: Comet am Freitagnachmittag mit Einbussen

Der Comet-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 16:28 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 362,60 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SPI, der zurzeit bei 20'560 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Comet-Aktie ging bis auf 360,60 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 364,20 CHF. Bisher wurden via SIX SX 5'047 Comet-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (452,20 CHF) erklomm das Papier am 22.06.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 24,71 Prozent könnte die Comet-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 167,00 CHF fiel das Papier am 03.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 53,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 CHF. Im Vorjahr erhielten Comet-Aktionäre 0,500 CHF je Wertpapier.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.03.2027 erfolgen. Comet dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 09.03.2028 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Comet-Aktie in Höhe von 7,42 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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