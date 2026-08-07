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07.08.2026 12:29:00

Comet Aktie News: Comet macht am Mittag Boden gut

Comet Aktie News: Comet macht am Mittag Boden gut

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Comet. Im SIX SX-Handel gewannen die Comet-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.

Comet
362.47 CHF 0.40%
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Die Comet-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 12:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 366,80 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SPI, der zurzeit bei 20'569 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Comet-Aktie sogar auf 367,60 CHF. Mit einem Wert von 364,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'487 Comet-Aktien.

Bei 452,20 CHF erreichte der Titel am 22.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Comet-Aktie 23,28 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.09.2025 bei 167,00 CHF. Der aktuelle Kurs der Comet-Aktie ist somit 54,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,70 CHF. Im Vorjahr erhielten Comet-Aktionäre 0,500 CHF je Wertpapier.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Comet am 11.03.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Comet-Anleger Experten zufolge am 09.03.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Comet ein EPS in Höhe von 7,42 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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